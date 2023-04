Moonbin, come è morto il cantante sudcoreano degli Astro? (Di giovedì 20 aprile 2023) Moonbin degli Astro è morto a causa di un presunto suicidio nel suo appartamento a Seoul, la notte del 19 aprile 2023. A scoprire il corpo del cantante sudcoreano, che aveva 25 anni, è stato il suo manager e l’autopsia stabilirà la causa effettiva del suo decesso. Nel corso degli anni, l’artista k-pop aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, spiegando che si è trovato a combattere contro ansia e stress sin da giovanissimo e per questi motivi aveva seguito anche una terapia farmacologica. Tra novembre 2019 e febbraio 2020, si era preso anche una pausa per poter gestire i suoi problemi di salute. Il mondo del k-pop negli ultimi anni è stato segnato da quattro suicidi e in generale, in Corea del Sud, il tasso di suicidi tra i giovani sui 20 anni è ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 20 aprile 2023)a causa di un presunto suicidio nel suo appartamento a Seoul, la notte del 19 aprile 2023. A scoprire il corpo del, che aveva 25 anni, è stato il suo manager e l’autopsia stabilirà la causa effettiva del suo decesso. Nel corsoanni, l’artista k-pop aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, spiegando che si è trovato a combattere contro ansia e stress sin da giovanissimo e per questi motivi aveva seguito anche una terapia farmacologica. Tra novembre 2019 e febbraio 2020, si era preso anche una pausa per poter gestire i suoi problemi di salute. Il mondo del k-pop negli ultimi anni è stato segnato da quattro suicidi e in generale, in Corea del Sud, il tasso di suicidi tra i giovani sui 20 anni è ...

