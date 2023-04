Monza | incendio in un parcheggio interrato | trovato cadavere carbonizzato

(Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Un uomo è morto in unche ha coinvolto unpubblico. E' accaduto stamane a Seregno, in Brianza. L'allarme è scattato alle 6.30. Le fiamme, sviluppatesi all'interno deldi via Odescalchi, hanno avvolto anche un sottoscala dove avevaricovero un senzatetto. L'uomo, non ancora identificato, è morto. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Seregno, intervenuti sul posto con i militari della sezione radiomobile e della sezione operativa. Nessun veicolo è rimasto coinvolto, né sono stati riscontrati danni strutturali.

Un uomo è morto in un incendio che ha coinvolto un parcheggio pubblico interrato. E' accaduto stamane a Seregno, in Brianza. L'allarme è scattato alle 6.30. Le fiamme, sviluppatesi all'interno del ...