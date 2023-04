Monza | evade dai domiciliari | 46enne trasferito in carcere

(Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Era stato condannato a 9 mesi di reclusione per alcuni reati di violenza privata e minaccia commessi nell'anno 2012 e il tribunale di sorveglianza di Milano gli aveva concesso gli arresti, ma nel corso della detenzione si è reso protagonista di una serie di inottemperanze e per questo è statoin. E' accaduto a Sulbiate, in Brianza, a un cittadino nordafricano di 46 anni. Più volte l'uomo aveva violato le prescrizioni impostegli: in particolare tra i mesi di marzo ed aprile è stato segnalato per il reato di evasione. Non solo, ma il suo comportamento non collaborativo ed insofferente ha reso più volte difficoltosi, se non addirittura vani, i previsti controlli presso il suo domicilio. Tali violazioni, comunicate dai militari della competente stazione di Bernareggio, hanno ...

