Monza: cerca di entrare in casa colpendo la porta a calci e pugni, 53enne arrestato (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – E’ stato allontanato da casa in seguito ad una lite, ma in serata è tornato e ha cercato di rientrare prendendo a calci e pugni la porta dell’abitazione dove si trovavano la moglie e le due figlie. Per questo un cittadino romeno di 53 anni è stato arrestato. E’ accaduto nella notte di domenica scorsa a Monza.Intorno all’una, alla centrale operativa della questura di Monza e della Brianza è giunta la richiesta d’aiuto di una ragazza terrorizzata che chiedeva l’intervento della polizia poiché suo padre stava colpendo violentemente la porta d’ingresso per entrare in casa. Immediatamente due equipaggi dell’ufficio prevenzione generale e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – E’ stato allontanato dain seguito ad una lite, ma in serata è tornato e hato di riprendendo aladell’abitazione dove si trovavano la moglie e le due figlie. Per questo un cittadino romeno di 53 anni è stato. E’ accaduto nella notte di domenica scorsa a.Intorno all’una, alla centrale operativa della questura die della Brianza è giunta la richiesta d’aiuto di una ragazza terrorizzata che chiedeva l’intervento della polizia poiché suo padre stavaviolentemente lad’ingresso perin. Immediatamente due equipaggi dell’ufficio prevenzione generale e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca_pelle2508 : Due gare completate per il FIA World Endurance Championship 2023. Ben 55 auto al via in Lombardia #motorsport… - PelleMotorsport : Due gare completate per il FIA World Endurance Championship 2023. Ben 55 auto al via in Lombardia #motorsport… - LiveGPit : #FanatecGT Monza: Mercedes cerca conferme, BMW e WRT all’attacco ?? Luca Pellegrini - __rominas : Secondo incontro il Serie A tra #Inter e #Monza! I nerazzurri sono in cerca dei tre punti dalla vittoria contro il… - joseseiperme : RT @fcin1908it: Inter, turnover contro il Monza. Lukaku cerca il gol su azione che manca da agosto -