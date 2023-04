Molteni (Lega), oggi torna la logica dei decreti Salvini (Di giovedì 20 aprile 2023) "Il voto del Senato sul decreto è un ottimo risultato. Abbiamo approvato uno strumento fondamentale contro gli scafisti e l' immigrazione ilLegale. Abbiamo registrato piena e assoluta coesione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) "Il voto del Senato sul decreto è un ottimo risultato. Abbiamo approvato uno strumento fondamentale contro gli scafisti e l' immigrazione ille. Abbiamo registrato piena e assoluta coesione e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinzia59391505 : @CeresaRaffaele @ludmyla2803 Molteni(Lega),a sorpresa oggi ha chiesto di accantonare l’emendamento ripulito perché… - MauroCapozza : RT @carlo_canepa: ? A novembre il sottosegretario Molteni (Lega) diceva che dal 2017 in poi, tolto il periodo del primo governo Conte, i mi… - InfinitoIsacco : RT @carlo_canepa: ? A novembre il sottosegretario Molteni (Lega) diceva che dal 2017 in poi, tolto il periodo del primo governo Conte, i mi… - fabiobellentani : RT @SimoneAlliva: “La protezione speciale rappresenta una vera e propria sanatoria illegale, un fattore attrattivo di immigrazione di cui i… - Moonlightshad1 : RT @carlo_canepa: ? A novembre il sottosegretario Molteni (Lega) diceva che dal 2017 in poi, tolto il periodo del primo governo Conte, i mi… -