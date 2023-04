Modello per la richiesta del DS di visita medico collegiale del dipendente richiedente (Di giovedì 20 aprile 2023) In allegato la missiva da inoltrare alla Commissione apposita per sottoporre a visita medico collegiale il dipendente in servizio nella propria Istituzione scolastica ai sensi del D.P.R. n. 171/2011 e al D.M. Economia e Finanze del 12.02.2004 (G.U. 23.02.2004, n. 44) e alle istruzioni della Cir ... L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) In allegato la missiva da inoltrare alla Commissione apposita per sottoporre ailin servizio nella propria Istituzione scolastica ai sensi del D.P.R. n. 171/2011 e al D.M. Economia e Finanze del 12.02.2004 (G.U. 23.02.2004, n. 44) e alle istruzioni della Cir ... L'articolo .

