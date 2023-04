Modello Milano per grandi eventi studiato da polizia straniera (Di giovedì 20 aprile 2023) Per vedere come funziona la sicurezza, la sorveglianza e l'ordine pubblico in una città durante un grande evento internazionale è presente a Milano, per la Design Week e il Salone del Mobile, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Per vedere come funziona la sicurezza, la sorveglianza e l'ordine pubblico in una città durante un grande evento internazionale è presente a, per la Design Week e il Salone del Mobile, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuindiciNews : Centro produzione Rai ricollocato nel Campus Gattamelata Fontana: ottima notizia. #Milano e la Lombardia devono ess… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Cospito ha comunicato la sua decisione su un modello prestampato a disposizione dei detenuti in cui ha scritto: 'Dichiaro… - EmmaKump : @flores_milano @MarcoFattorini A questo “modello” ci stiamo avvicinando a grandi passi… - Lorinaura : @WolfofBallaro Qui! Ma ne hanno pochissime e non sanno cosa sia bitcoin. Quando ho chiesto ‘la felpa bitcoin in vet… - balestro_beppe : RT @MauroGiubileo: La Schlein il 25 aprile vuole salire a Milano. Perché Milano? Perché cerca di legare ancora di più a sé i suoi elettori… -