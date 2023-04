Moda e tagli capelli, i pantaloni a palazzo di Costanza Caracciolo e la chioma lunga (Di giovedì 20 aprile 2023) Costanza Caracciolo non perde occasione di sfoggiare degli outfit strepitosi. Nell'ultimo periodo ha optato per dei meravigliosi pantaloni a palazzo e questi sono i veri protagonisti della primavera-estate 2023. Inoltre si può prendere ispirazione dalla sua chioma lunga. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le novità per i prossimi mesi. Novità Moda primavera-estate 2023 Costanza recentemente ha indossato una maglia molto aderente. Questo capo è perfetto per mettere in evidenza le forme. La maglia in questione ha lo scollo rotondo, ed è realizzata a costine. La showgirl ha abbinato anche un paio di pantaloni a palazzo. Questo è un capo essenziale nei prossimi mesi perché può essere utilizzato per creare ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 20 aprile 2023)non perde occasione di sfoggiare degli outfit strepitosi. Nell'ultimo periodo ha optato per dei meravigliosie questi sono i veri protagonisti della primavera-estate 2023. Inoltre si può prendere ispirazione dalla sua. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le novità per i prossimi mesi. Novitàprimavera-estate 2023recentemente ha indossato una maglia molto aderente. Questo capo è perfetto per mettere in evidenza le forme. La maglia in questione ha lo scollo rotondo, ed è realizzata a costine. La showgirl ha abbinato anche un paio di. Questo è un capo essenziale nei prossimi mesi perché può essere utilizzato per creare ...

