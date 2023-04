Mobilità | analisi Altroconsumo | Fra le auto l' elettrica è la soluzione più conveniente

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. -(Adnkronos) - Lo scorso 28 marzo i ministri dell'energia Ue hanno approvato il regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per lee i furgoni nuovi a partire dal 2035. Questa decisione darà certamente uno slancio all'uso dell'elettrico e alla ricerca di soluzioni alternative come idrogeno e biocarburanti. Tuttavia, per quanto riguarda l'elettrico, i dati dimostrano che l'Italia è ancora indietro: a gennaio 2023 solo il 2,5% delleimmatricolate era totalmente elettrico. Senza dubbio un grosso limite all'acquisto dipiù sostenibili è rappresentato dalla carenza della rete di colonnine per il rifornimento. Sull'intero territorio nazionale, ci sono complessivamente 36.772 punti di rifornimento elettrico; solo l'anno scorso si è registrato un aumento del 41% degli erogatori, distribuiti in poco più ...