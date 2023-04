Misterioso bagliore su Kiev | la Nasa smentisce il governo ucraino | “Non era un nostro satellite” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Illampo che ha illuminato i cieli sopra la capitale ucrainanon è stato provocato dalla caduta di undellache invece «è ancora in orbita». Lo ha precisato l’Agenzia spaziale americana, smentendo la versione del. “Intorno alle 22:00 (le 21:00 in Italia), nel cielo diè stato osservato unluminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di unspaziale della. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l’allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione”, aveva dichiarato Sergei Popko, capo dell’amministrazione militare ...