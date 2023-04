Mission Impossible 7: un post criptico del regista anticipa l'arrivo del trailer? (Di giovedì 20 aprile 2023) Sembrerebbe essere imminente l'uscita del nuovo trailer di Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One, settimo capitolo della celebre saga action con Tom Cruise. Tom Cruise tornerà a vestire i panni dell'intrepido agente Ethan Hunt nel settimo capitolo di Mission Impossible, intitolato Dead Reckoning - Part One. Essì, perchè Paramount Pictures ha deciso di dividere in due parti il prossimo film della saga considerando la mole di azione e adrenalina presenti. Nel frattempo il regista Christopher McQuarrie sembrerebbe aver stuzzicato i fan con un post criptico riguardante il possibile arrivo di un nuovo trailer. Nell'immagine si nota il frame di una Fiat 500 gialla guidata da Tom Cruise e Hailey Atwell sul set del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Sembrerebbe essere imminente l'uscita del nuovodi: Dead Reckoning - Part One, settimo capitolo della celebre saga action con Tom Cruise. Tom Cruise tornerà a vestire i panni dell'intrepido agente Ethan Hunt nel settimo capitolo di, intitolato Dead Reckoning - Part One. Essì, perchè Paramount Pictures ha deciso di dividere in due parti il prossimo film della saga considerando la mole di azione e adrenalina presenti. Nel frattempo ilChristopher McQuarrie sembrerebbe aver stuzzicato i fan con unriguardante il possibiledi un nuovo. Nell'immagine si nota il frame di una Fiat 500 gialla guidata da Tom Cruise e Hailey Atwell sul set del ...

