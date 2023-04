'Mio figlio seduto per terra nel treno: nessuno gli ha ceduto il posto': mamma indignata su Tiktok, ma viene sommersa dalle critiche (Di giovedì 20 aprile 2023) treno pieno, posti a sedere terminati e un bambino accovacciato sul pavimento. Questa la scena pubblicata in video pubblicato su Tiktok , che ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni, dalla ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023)pieno, posti a sedere terminati e un bambino accovacciato sul pavimento. Questa la scena pubblicata in video pubblicato su, che ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni, dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Mio figlio non ha colpa, l’orsa non ha colpa” ci dice la mamma di Andrea Papi, il runner ucciso il 5 aprile in Tre… - ilmessaggeroit : Andrea Papi, lettera della mamma: «Abbattere l'orsa non mi ridarà indietro mio figlio, la colpa non è sua» - Corriere : Vendola: «Mio figlio nato grazie a Sharline, madre surrogata: con lei subito amore, le abbiamo pagato un anno di la… - 1iinsomniac : RT @redflowxr: il mio cervello è uno stronzo figlio di puttana - rekotc : RT @MCombo72: Non merito niente e mi vergogno come un ladro. Spero solo che mio figlio sia più furbo di me. Ma come posso essere stato così… -