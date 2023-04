“Mio figlio rischia di nascere malato?” (Di giovedì 20 aprile 2023) Salve, dopo aver fatto l’amniocentesi è stata rilevata la duplicazione del cromosoma 17q12 sul feto maschile (duplicazione ampia 1,389 mb in 17q12). La stessa duplicazione ce l’ha mio marito. Ma mi è stato detto che comunque il bimbo potrebbe nascere con problemi e ha solo il 20% di possibilità di nascere sano. Premetto che ho già una bimba di due anni sanissima a cui farò il test. Ma è ereditato solo da padre in figlio? Perché mi hanno fatto capire che comunque potrebbe nascere malato nonostante mio marito sia portatore sano. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 20 aprile 2023) Salve, dopo aver fatto l’amniocentesi è stata rilevata la duplicazione del cromosoma 17q12 sul feto maschile (duplicazione ampia 1,389 mb in 17q12). La stessa duplicazione ce l’ha mio marito. Ma mi è stato detto che comunque il bimbo potrebbecon problemi e ha solo il 20% di possibilità disano. Premetto che ho già una bimba di due anni sanissima a cui farò il test. Ma è ereditato solo da padre in? Perché mi hanno fatto capire che comunque potrebbenonostante mio marito sia portatore sano. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

