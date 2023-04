Mina, chi sono i figli Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini: avuti da due uomini diversi (Di giovedì 20 aprile 2023) Mina, chi sono i figli Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini? Mina aveva 22 anni quando incontrò Corrado Pani, che ne aveva 26. L’attore era separato dalla moglie, ma non era ancora riuscito ad ottenere il divorzio (siamo negli anni Sessanta e tutto era più difficile per le coppie separate). La storia tra i due artisti riempì le pagine dei giornali e da questo amore contrastato anche dalla Chiesa nacque Massimiliano Mazzini. Per legge Corrado Pani non poteva riconoscerlo, era il 19 aprile del 1963. Massimiliano aveva solo sedici anni quando insieme al paroliere Valentino Alfano firmò due brani di Attila, il trentaduesimo album di di sua madre, che contiene alcuni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023), chiaveva 22 anni quando incontrò Corrado, che ne aveva 26. L’attore era separato dalla moglie, ma non era ancora riuscito ad ottenere il divorzio (siamo negli anni Sessanta e tutto era più difficile per le coppie separate). La storia tra i due artisti riempì le pagine dei giornali e da questo amore contrastato anche dalla Chiesa nacque. Per legge Corradonon poteva riconoscerlo, era il 19 aprile del 1963.aveva solo sedici anni quando insieme al paroliere Valentino Alfano firmò due brani di Attila, il trentaduesimo album di di sua madre, che contiene alcuni ...

