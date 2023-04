Mina, chi è l’ultimo marito Eugenio Quaini e dove vivono (Di giovedì 20 aprile 2023) Per Mina quello con Eugenio Quaini è il secondo matrimonio. Mina, infatti, si è sposata per la prima volta nel 1970 con il giornalista Virgilio Crocco, padre della sua secondogenita Benedetta. Crocco, coetaneo della cantante (classe 1940), è scomparso tragicamente in un incidente d’auto nel 1973. Un altro rapporto sentimentale che ha segnato la vita di Mina è stato quello con l’attore Corrado Pani. Dal loro amore il 18 aprile 1963 è nato Massimiliano, oggi nonno e da tanti anni produttore esecutivo dei dischi della madre Mina, chi è l’ultimo marito Eugenio Quaini Eugenio, come anticipato, è l’attuale marito della cantante Mina. I due si sono sposati nel 2006 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Perquello conè il secondo matrimonio., infatti, si è sposata per la prima volta nel 1970 con il giornalista Virgilio Crocco, padre della sua secondogenita Benedetta. Crocco, coetaneo della cantante (classe 1940), è scomparso tragicamente in un incidente d’auto nel 1973. Un altro rapporto sentimentale che ha segnato la vita diè stato quello con l’attore Corrado Pani. Dal loro amore il 18 aprile 1963 è nato Massimiliano, oggi nonno e da tanti anni produttore esecutivo dei dischi della madre, chi è, come anticipato, è l’attualedella cantante. I due si sono sposati nel 2006 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... val3_n_tina : A Mina è piaciuta tanto la sceneggiatura di Nuovo Olimpo e non vede l’ora di vederlo. E chi sono io per contraddi… - Mina_Paolo : @granatiere1906 @Cardocan1 @SBertagna Una volta eravate confinati nel bar sotto casa o in quello del paese. Entrava… - laulallina : Chi sta ascoltando in modo compulsivo Blanchito bebe e Mina da giorni ormai ?? #Blanco #innamorato - heirety : RT @skipnaire: Finché come #spininelfianco non vi uniformerete, COMPATTI, nel dare l'idea che chi faccia uso di sostanze, oggi non legali,… - 13IALA : @SirioMgs @BuBongi Chi gliela fa fare di apparire? So di stare per fare un paragone assai azzardato, ma lui si sent… -