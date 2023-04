Mina canta Enzo Avitabile: domani il nuovo album «Ti amo come un pazzo» (Di giovedì 20 aprile 2023) Mina torna a cantare in napoletano: nel suo nuovo album di inediti, «Ti amo come un pazzo», in uscita domani a quattro anni dall'album dedicato a Ivano Fossati, Nostra Signora della... Leggi su ilmattino (Di giovedì 20 aprile 2023)torna are in napoletano: nel suodi inediti, «Ti amoun», in uscitaa quattro anni dall'dedicato a Ivano Fossati, Nostra Signora della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... whatwellsaid : io la matta che canta mina a squarciagola aspettando il bus alla fermata - vmenoyoru : io l’esibizione di Mina che canta 7 rings me la sogno di notte - GaeBrancaccio : Blanco canta in duetto con Mina. Briciolo di Alllegria. - RaffaelliFranc : Parole parole peccato che la grande Mina non canta più.Sappiamo benissimo che i datori di lavoro preferiscono ass… - MugiOzzyy : Luffy mina cuando canta hajahahahah -