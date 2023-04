Million Day oggi 20 aprile 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di giovedì 20 aprile 2023)Day estrazione di20. Scopriamo iestrattiDay di giovedì 20. Arriva puntuale l’estrazione delDay come ogni giorno, alle ore 20:30, dopo quella delle 13. Macome funziona il concorso che pochi giorni fa, nel giorno di venerdì santo, ha regalato un milione di euro a un fortunato giocatore. La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha per l’appunto un montepremi di un milione di euro: indovinare idella cinquina è quindi il sogno dei giocatori che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Ci sono poi i premi minori, per quaterna, terno e ambo. 100 mila euro è invece il premio riservato all’estrazione Extra, che segue quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fernand32198086 : Million Day Serale ore 20,30 gratis per il 20 aprile 2023 - infoitcultura : Million Day e Million Day Extra: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, giovedì 20 aprile - infoitcultura : Estrazione Million Day Extra giovedì 20 aprile 2023 - CronacheMc : MILLION DAY - La schedina vincente è stata giocata al Risto bar in località Basciano. - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Giovedì 20 Aprile 2023, numeri vincenti in… -

giovedì 20 aprile 2023 . I numeri vincenti dell'estrazione di oggi per il concorso. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi Alle ore 13, ed alle ...Claudio Belfiori di Monia Orazi La dea bendata si è fermata a Gagliole, dove un giocatore alcon l'estrazione di martedì alle 13 si è portato a casa un milione di euro. La giocata di cinque numeri fortunati 6, 21, 33, 50, 51 è avvenuta al Risto bar in località Basciano di Gagliole ...... autogol del Governo sugli occupabili 20 Aprile Zerottonove Scandalo ambientale in Costiera Amalfitana: denunciato cacciatore 20 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del...

MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di martedì 18 aprile 2023: i numeri vincenti leggo.it

Caccia aperta alla fortuna. Million Day e Million Day extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare la ...Caccia aperta alla fortuna. Million Day e Million Day extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare la caccia alla fortuna. La ...