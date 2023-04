Milito: «Felice per Lautaro Martinez! Inter nettamente superiore!» (Di giovedì 20 aprile 2023) Milito esprime la propria contentezza per la qualificazione in semifinale dell’Inter e per il ritorno al gol in Champions League di Lautaro Martinez. Di seguito le dichiarazioni del grande ex nerazzurro ospite su Prime Video. FELICISSIMO – Diego Milito dice la sua su Inter-Benfica e sulla prossima sfida di Champions League (vedi date) che attenderà i nerazzurri. Intervenuto nel post-partita di Prime Video, l’ex calciatore afferma: «Lautaro Martinez ha agganciato il mio record di gol in Champions League? Sono contento e felicissimo. Lo dico sempre, ogni volta che Lautaro Martinez raggiunge un obiettivo. È stato un gol importante, con una bellissima giocata Federico Dimarco con Henrikh Mkhitaryan. Arriva un cross straordinario e Lautaro ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)esprime la propria contentezza per la qualificazione in semifinale dell’e per il ritorno al gol in Champions League diMartinez. Di seguito le dichiarazioni del grande ex nerazzurro ospite su Prime Video. FELICISSIMO – Diegodice la sua su-Benfica e sulla prossima sfida di Champions League (vedi date) che attenderà i nerazzurri.venuto nel post-partita di Prime Video, l’ex calciatore afferma: «Martinez ha agganciato il mio record di gol in Champions League? Sono contento e felicissimo. Lo dico sempre, ogni volta cheMartinez raggiunge un obiettivo. È stato un gol importante, con una bellissima giocata Federico Dimarco con Henrikh Mkhitaryan. Arriva un cross straordinario e...

