Milano: immobiliare da record, in 2023 attese 30mila case vendute e fatturato da 12 mld (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Milano da record per il mercato immobiliare. Il capoluogo lombardo si proietta verso un futuro di notevole crescita del territorio metropolitano, che nei prossimi dieci anni trascinerà l'intero mercato nazionale. E' quanto emerge dal Rapporto 2023 sul mercato immobiliare della Città metropolitana di Milano 'Winning mix - Il partenariato pubblico privato come risorsa per la rigenerazione urbana', presentato oggi a Milano da Scenari Immobiliari e Nhood. Milano si attesta come prima metropoli italiana per sviluppo del territorio con 23,5 milioni di metri quadrati di edificabilità potenziale al 2035 nella Città metropolitana e 5,1 milioni di metri quadrati a Milano, con un impatto potenziale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr. (Adnkronos) -daper il mercato. Il capoluogo lombardo si proietta verso un futuro di notevole crescita del territorio metropolitano, che nei prossimi dieci anni trascinerà l'intero mercato nazionale. E' quanto emerge dal Rapportosul mercatodella Città metropolitana di'Winning mix - Il partenariato pubblico privato come risorsa per la rigenerazione urbana', presentato oggi ada Scenari Immobiliari e Nhood.si attesta come prima metropoli italiana per sviluppo del territorio con 23,5 milioni di metri quadrati di edificabilità potenziale al 2035 nella Città metropolitana e 5,1 milioni di metri quadrati a, con un impatto potenziale ...

