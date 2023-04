Milano, donna di 39 anni travolta e uccisa da una betoniera. L’accaduto (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, donna di 39 anni travolta e uccisa da una betoniera. L’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che questa mattina, 20 aprile, si è verificato nel centro di Milano. Una donna di 39 anni stava percorrendo in bicicletta corso di Porta Vittoria, quando all’incrocio con via Sforza sarebbe stata urtata da una betoniera che stava svoltando. Nell’incidente la donna è morta sul colpo. Non ancora è chiara la dinamica dell’incidente, né di chi sia la responsabilità di quanto accaduto. L’incidente si è verificato intorno alle ore 12 e il conducente del mezzo pesante, un uomo di 54 anni, subito si è fermato, ma in seguito allo shock ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 aprile 2023)di 39da una. L’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che questa mattina, 20 aprile, si è verificato nel centro di. Unadi 39stava percorrendo in bicicletta corso di Porta Vittoria, quando all’incrocio con via Sforza sarebbe stata urtata da unache stava svoltando. Nell’incidente laè morta sul colpo. Non ancora è chiara la dinamica dell’incidente, né di chi sia la responsabilità di quanto accaduto. L’incidente si è verificato intorno alle ore 12 e il conducente del mezzo pesante, un uomo di 54, subito si è fermato, ma in seguito allo shock ...

