Milano-Cortina | Meloni vede Bach | ' sforzo nazionale con contributo tutti'

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Il presidente del Cio Thomase' in Italia in questi giorni per incontri e visite alle strutture olimpiche. Nel corso del colloquio con Il presidente del Consiglio,ha sottolineato i progressi raggiunti nella realizzazione del villaggio olimpico e degli impianti sportivi. Occorre ora proseguire loin vista del più grande evento sportivo che si terrà in Italia nei prossimi anni con ildi". Così in una nota di Palazzo Chigi, diffusa al seguito dell'incontro di oggi a cui hanno preso parte anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'amministratore delegato della Fondazione2026 Andrea Venier.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Olimpiadi #MilanoCortina2026, #Bach: 'Da #Meloni pieno supporto, incontro eccellente' - Italpress : Bach “Meloni forte sostenitrice delle Olimpiadi di Milano-Cortina” - Italpress : Milano-Cortina, Bach “Impressionati dal progetto” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bach 'Meloni forte sostenitrice delle Olimpiadi di Milano-Cortina' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Milano-Cortina, Bach 'Impressionati dal progetto' - -

... "girotondino" quando i suddetti magistrati sfilavano per la galleria dicome eroi assoluti ... Ma come sempre dietro questafumogena, moralistica, non si affrontano i necessari correttivi ...... anche in relazione alle Olimpiadi invernalidel 2026. Questi interventi sono frutto delle continue interlocuzioni con i Comuni interessati, concordando tempi e modalità di ......il loro arrivo è talmente imminente che la città dista predisponendo le strutture per quattro ventiporti e un servizio di taxi volanti affidabile in vista dei Giochi Olimpici,...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il presidente del Cio Thomas Bach e’ in Italia in questi giorni per incontri e visite alle strutture olimpiche. Nel corso del colloquio con Il presidente del Consiglio, Ba ...Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le parole del presidente del CIO Thomas Bach: "Da Meloni pieno supporto, incontro eccellente" ...