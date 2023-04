Milano - Cortina | Cio | confidiamo sia tutto pronto in tempo

(Di giovedì 20 aprile 2023) "Quello che ho visto qui è una chiara spiegazione dello status di tutti i progetti, per cuiche vadano avanti e chesia a posto al momento dei Giochi. L'Italia e le Regioni coinvolte ...

"Siamo rimasti impressionati dal progetto delle Olimpiadi invernali2026, abbiamo visto un grande impegno da parte di tutte le autorità, a tutti i livelli - ha aggiunto - non vediamo ...Lo ha detto Thomas Bach, presidente del Cio, parlando con i giornalisti a margine della sua visita nella sede della Fondazione2026. ' Preferirei parlare prima di tutto con lei ...... Giorgia Meloni , incontrerà il presidente del Comitato Olimpico Internazionale , Thomas Bach , per fare il punto sui Giochi Olimpici invernali di2026, e successivamente il Comitato ...

Palasharp in ritardo, Forum pronto: per gli impianti di Milano-Cortina 2026 è una corsa a ostacoli, fra stop … La Repubblica

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Quello che ho visto qui è una chiara spiegazione dello status di tutti i progetti, per cui confidiamo che vadano avanti e che tutto sia a posto al momento dei Giochi. L'Ital ...a margine della sua visita nella sede della Fondazione Milano Cortina 2026. Motivo per cui, ha concluso Bach, "non vediamo l'ora che sia realizzato questo progetto qui a Milano". (ANSA).