Milano-Cortina 2026 | Thomas Bach | “Meloni una grande sostenitrice dei Giochi”

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Non vedo l’ora di avere un incontro amichevole con la premier Giorgia. Ho potuto constatare che lei è una fortedelle Olimpiadi invernali in Italia”. Lo ha detto, presidente del Cio, parlando con i giornalisti a margine della sua visita nella sede della Fondazione. “Preferirei parlare prima di tutto con lei personalmente – ha aggiunto -, sarà il seguito di un incontro e di una conversazione che abbiamo avuto dopo la sua elezione e prima della sua nomina”. E sulla pista di pattinaggio veloce in Fiera a Rho: “E’ una decisione del comitato organizzatore che noi supportiamo, nel senso che siamo sempre stati del parere che la pista per il pattinaggio di velocità di Baselga di Piné non fosse l’ideale per ragioni di ...

... Giorgia Meloni , incontrerà il presidente del Comitato Olimpico Internazionale , Thomas Bach , per fare il punto sui Giochi Olimpici invernali di2026, e successivamente il Comitato ...Di male in peggio. La situazione delle Olimpiadi2026 purtroppo sembra seguire il percorso della prima fase L'articolo2026, situazione di stallo. E Varnier guarda a ovest proviene da True ...Addio ad una seconda edizione dei giochi a cinque cerchi all'ombra della Mole Antonelliana nel 2026. Si perché il cda della Fondazioneha detto l'ultima parola e si è espressa quindi con un secco no all'ipotesi del tris "Torino -", come riportano i colleghi di primatorino.it Le parole del presidente ...

