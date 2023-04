Milano-Cortina 2026, Thomas Bach: “Giorgia Meloni sostiene le Olimpiadi invernali. Pattinaggio? Bene a Milano (Di giovedì 20 aprile 2023) Verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con il parere del presidente del CIO Thomas Bach, che è stato in visita alla Fondazione Milano-Cortina. Sollecitato dalla stampa presente nel capoluogo lombardo, il numero uno dello sport mondiale ha toccato diversi temi, dalla politica alla recente scelta di ospitare lo speed skating a Rho Fiera (Milano), dopo la rinuncia di Baselga di Piné. “Non vedo l’ora – ha detto Bach – di avere un incontro amichevole con la premier Giorgia Meloni. Ho potuto constatare che lei è una forte sostenitrice delle Olimpiadi invernali in Italia. ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Verso ledi, con il parere del presidente del CIO, che è stato in visita alla Fondazione. Sollecitato dalla stampa presente nel capoluogo lombardo, il numero uno dello sport mondiale ha toccato diversi temi, dalla politica alla recente scelta di ospitare lo speed skating a Rho Fiera (), dopo la rinuncia di Baselga di Piné. “Non vedo l’ora – ha detto– di avere un incontro amichevole con la premier. Ho potuto constatare che lei è una forte sostenitrice dellein Italia. ...

