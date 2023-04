Milano-Civitanova in tv: data, orario e diretta streaming gara-4 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di giovedì 20 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la quarta giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. I meneghini di Roberto Piazza hanno pareggiato i conti nella gara-2 in casa ed ora vogliono sfruttare nuovamente il tifo del proprio pubblico per sorprendere ancora. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini proveranno invece a conquistare il successo in questa difficile trasferta per tenere vivo il sogno Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 22 aprile al Pala Banca di Piacenza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-4 ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Allianz-Cucine Lube, partita valevole per la quarta giornata delledeiScudettodimaschile. I meneghini di Roberto Piazza hanno pareggiato i conti nella-2 in casa ed ora vogliono sfruttare nuovamente il tifo del proprio pubblico per sorprendere ancora. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini proveranno invece a conquistare il successo in questa difficile trasferta per tenere vivo il sogno Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 22 aprile al Pala Banca di Piacenza. Di seguito, le informazioni per seguire in-4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : IMPRESA MILANO! ???? Battuta Perugia per 3-1, in semifinale Scudetto affronterà Civitanova ?? #Volley | #Superlega |… - minminmil : RT @PowervolleyMI: Espugnato l’Eurosuole Forum da Milano che in Gara 3 non fa sconti ai padroni di casa della Lube portando a casa il 3-0 e… - cosmos_net : RT @PowervolleyMI: Espugnato l’Eurosuole Forum da Milano che in Gara 3 non fa sconti ai padroni di casa della Lube portando a casa il 3-0 e… - A_Di_Marino : Semifinali playoff, Milano non si ferma più. Nel terzo round salta il fattore campo: l'Allianz sbanca Civitanova, P… - ykichan : RT @PowervolleyMI: Espugnato l’Eurosuole Forum da Milano che in Gara 3 non fa sconti ai padroni di casa della Lube portando a casa il 3-0 e… -