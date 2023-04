Milano, ciclista travolta e uccisa da betoniera in centro (Di giovedì 20 aprile 2023) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Una ciclista di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera in centro a Milano. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all'angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti alla biblioteca Sormani. La betoniera, guidata da un uomo di 54 anni, proveniva dalla circonvallazione interna, quando ha girato a destra su corso di Porta Vittoria, travolgendo la ciclista. Immediati i soccorsi del 118, che non ha potuto fare altro che constatare sul posto il decesso della donna. Sull'episodio indaga la Polizia locale, che ha sottoposto l'autista, sotto choc ma illeso, a test per alcol e stupefacenti, risultati - a quanto apprende l'Adnkronos - negativi. Proseguono le indagini per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr. (Adnkronos) - Unadi 39 anni è statada unain. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all'angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti alla biblioteca Sormani. La, guidata da un uomo di 54 anni, proveniva dalla circonvallazione interna, quando ha girato a destra su corso di Porta Vittoria, travolgendo la. Immediati i soccorsi del 118, che non ha potuto fare altro che constatare sul posto il decesso della donna. Sull'episodio indaga la Polizia locale, che ha sottoposto l'autista, sotto choc ma illeso, a test per alcol e stupefacenti, risultati - a quanto apprende l'Adnkronos - negativi. Proseguono le indagini per ...

