Milano | ciclista travolta e uccisa da betoniera in centro

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Unadi 39 anni è statada unain. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all’angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti alla biblioteca Sormani. La, guidata da un uomo di 54 anni, proveniva dalla circonvallazione interna, quando ha girato a destra su corso di Porta Vittoria, travolgendo la. Immediati i soccorsi del 118, che non ha potuto fare altro che constatare sul posto il decesso della donna. Sull’episodio indaga la Polizia locale, che ha sottoposto l’autista, sotto choc ma illeso, a test per alcol e stupefacenti, risultati – a quanto apprende l’Adnkronos – negativi. Proseguono le indagini per comprendere la dinamica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Milano, betoniera investe e uccide ciclista: morta una donna di 39 anni #incidente #betoniera #Milano #localteam - infoitinterno : Milano, betoniera investe ciclista: 'Ho ucciso una persona, uccidete anche me' - MarioGoffredo : #Milano A pochissime settimane da Piazza Loreto ancora una ciclista travolta e uccisa da un mezzo pesante. - AltriMondiGazza : RT @localteamtv: Milano, betoniera investe e uccide ciclista: morta una donna di 39 anni #incidente #betoniera #Milano #localteam https://t… - rep_milano : Ciclista investita e uccisa a Milano da una betoniera: i rilievi della polizia -

La donna era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi in corso di accertamento, è stata investita da una betoniera che stava transitando in vai Francesco Sforza. Sul posto è intervenuta la poli ...