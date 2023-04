Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Donna in bici travolta e uccisa da una betoniera a Milano in pieno centro #ANSA - localteamtv : Milano, betoniera investe e uccide ciclista: morta una donna di 39 anni #incidente #betoniera #Milano #localteam - sferriam : RT @localteamtv: Milano, betoniera investe e uccide ciclista: morta una donna di 39 anni #incidente #betoniera #Milano #localteam https://t… - infoitinterno : Milano, donna in bici travolta e uccisa da una betoniera - infoitinterno : Milano, betoniera travolge e uccide una 39enne in bici -

Una donna di 39 anni è morta adopo essere stata travolta da unain corso di Porta Vittoria all'incrocio con via Sforza. La vittima era a bordo di una bicicletta . Sul posto è arrivato il personale del 118 ma per ...L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. La vittima aveva 39 anni Una ciclista di 39 anni è stata travolta e uccisa da unain centro a. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all'angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti alla biblioteca Sormani. La, guidata da un ...Incidente mortale nel centro di. All'incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Ascanio Sforza, proprio di fronte alla biblioteca Sormani, unaha investito una donna di 39 anni uccidendola. Sul posto agenti della ...

Milano, ciclista 39enne travolta e uccisa da una betoniera in centro | Il conducente: "Ho ucciso una persona, uccidete anche me" TGCOM

Condividi questo articolo:Milano, 20 apr. (Adnkronos) – “L’incidente mortale che si è verificato questa mattina, all’incrocio tra Porta Vittoria e via Francesco Sforza, che ha visto una ciclista travo ...La donna era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi in corso di accertamento, è stata investita da una betoniera che stava transitando in vai Francesco Sforza. Sul posto è intervenuta la poli ...