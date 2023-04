Milan Skriniar, l’Inter deve ancora aspettare: si fa operare alla schiena dal medico del Psg. I tempi di recupero (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan Skriniar ha già la testa, ma pure la schiena, a Parigi. l’Inter comunica che il difensore slovacco, in seguito al problema alla schiena che lo tormenta ormai da inizio 2023, ha deciso di sottoporsi mercoledì a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, eseguito presso la ‘Clinique du Sport‘ di Merignac. La struttura è gestita da Christophe Baudot, medico del Paris Saint–Germain, la sua prossima squadra. È chiaro come Skriniar abbia pensato più al futuro in Francia che al presente con l’Inter: il difensore infatti seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane. Rivederlo ancora in campo in questa stagione, che termina tra un mese e mezzo, appare difficile. Skriniar però si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)ha già la testa, ma pure la, a Parigi.comunica che il difensore slovacco, in seguito al problemache lo tormenta ormai da inizio 2023, ha deciso di sottoporsi mercoledì a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, eseguito presso la ‘Clinique du Sport‘ di Merignac. La struttura è gestita da Christophe Baudot,del Paris Saint–Germain, la sua prossima squadra. È chiaro comeabbia pensato più al futuro in Francia che al presente con: il difensore infatti seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane. Rivederloin campo in questa stagione, che termina tra un mese e mezzo, appare difficile.però si ...

