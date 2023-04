Milan-Salernitana asse di mercato per due talenti | Primapagina (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-20 10:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Yacine Adli potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione restando comunque in Italia. Sul talentuoso centrocampista franco-algerino del Milan si registra un forte interessamento della Salernitana su precisa indicazione di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese stravede per il classe 00’ dai tempi della comune esperienza al Bordeaux. Ascolta “Milan-Salernitana asse di mercato per due talenti” su Spreaker. CONTATTO- Nei giorni scorsi Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha incontrato Ricky Massara a casa Milan. Il club granata ha chiesto informazioni su Yacine Adli e Lorenzo Colombo. COSA FILTRA- Nonostante ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-20 10:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Yacine Adli potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione restando comunque in Italia. Sul talentuoso centrocampista franco-algerino delsi registra un forte interessamento dellasu precisa indicazione di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese stravede per il cl00’ dai tempi della comune esperienza al Bordeaux. Ascolta “diper due” su Spreaker. CONTATTO- Nei giorni scorsi Morgan De Sanctis, direttore sportivo della, ha incontrato Ricky Massara a casa. Il club granata ha chiesto informazioni su Yacine Adli e Lorenzo Colombo. COSA FILTRA- Nonostante ...

