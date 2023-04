Milan, Rossi su Maignan: «Già tra i primi 5, ma per la storia…» (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, sulle prestazioni di Mike Maignan con i rossoneri. I dettagli Sebastiano Rossi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Mike Maignan con il Milan. LE PAROLE – «Maignan è potente, tecnico e cinico: in una grande squadra non ti capitano molti episodi per fare la differenza, devi essere bravo a farti trovare pronto quando succede, e lui ci riesce sempre. È già tra i primi 5 al mondo, per valutarlo nella storia del Milan occorrono altri 3-4 anni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Sebastiano, ex portiere del, sulle prestazioni di Mikecon i rossoneri. I dettagli Sebastianoha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Mikecon il. LE PAROLE – «è potente, tecnico e cinico: in una grande squadra non ti capitano molti episodi per fare la differenza, devi essere bravo a farti trovare pronto quando succede, e lui ci riesce sempre. È già tra i5 al mondo, per valutarlo nella storia deloccorrono altri 3-4 anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

