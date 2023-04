Milan, Pioli spietato contro Spalletti: trappola perfetta, cosa non sapete (Di giovedì 20 aprile 2023) La qualificazione alle semifinali di Champions ai danni del Napoli il Milan l'ha costruita a Napoli... ma non nella partita di ritorno dei quarti. La chiave della supremazia di risultato e personalità i rossoneri l'hanno trovata nel 4-0 di campionato. Molti osservatori superficiali l'avevano bollata come una gara inutile, leggendola nella riduttiva ottica di un campionato ormai esaurito, nel quale solo il Milan aveva interesse (leggi corsa a uno dei tre posti Champions residui per il prossimo anno). Il roboante 4-0 è stata invece la trappola esplosiva che Pioli si è inaspettatamente ritrovato fra le mani e che, da vera volpe, ha usato per incastrare Spalletti, che lui sì come una sprovveduta preda c'è caduto, facendosi sfilare la pelliccia senza neanche rendersene conto. Quel 4-0 era troppo, era ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) La qualificazione alle semifinali di Champions ai danni del Napoli ill'ha costruita a Napoli... ma non nella partita di ritorno dei quarti. La chiave della supremazia di risultato e personalità i rossoneri l'hanno trovata nel 4-0 di campionato. Molti osservatori superficiali l'avevano bollata come una gara inutile, leggendola nella riduttiva ottica di un campionato ormai esaurito, nel quale solo ilaveva interesse (leggi corsa a uno dei tre posti Champions residui per il prossimo anno). Il roboante 4-0 è stata invece laesplosiva chesi è inaspettatamente ritrovato fra le mani e che, da vera volpe, ha usato per incastrare, che lui sì come una sprovveduta preda c'è caduto, facendosi sfilare la pelliccia senza neanche rendersene conto. Quel 4-0 era troppo, era ...

