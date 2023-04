Milan-Maignan, voci inquietanti dalla Francia: il Psg scarica Donnarumma. E... (Di giovedì 20 aprile 2023) Mike Maignan incanta in campo, e il Psg ora rosica per aver gettato alle ortiche un diamante proprio che aveva in casa. Aveva 14 anni il portiere francese di origini haitiane-guianesi, giocando nelle giovanili fino al 2015 quando, ormai 20enne, venne venduto al Lille al prezzo di saldo di un milione di euro. Per lui, fu il primo di sei anni pieni di gloria (anche in nazionale), culminati nel 2021 con uno scudetto. Ed è qui che entra in gioco il fiuto di Paolo Maldini che due anni fa per 15,3 milioni riuscì a strapparlo alla concorrenza, portandolo alla corte di Pioli orfano di Gigio Donnarumma, ingolosito dall'ingaggio sibaritico del Psg. Così ricorda in un articolo Il Giornale. Un affare tecnico ed economico La storia recente ha dimostrato come il vero affare lo abbia fatto il Milan, accaparrandosi a una cifra più che conveniente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Mikeincanta in campo, e il Psg ora rosica per aver gettato alle ortiche un diamante proprio che aveva in casa. Aveva 14 anni il portiere francese di origini haitiane-guianesi, giocando nelle giovanili fino al 2015 quando, ormai 20enne, venne venduto al Lille al prezzo di saldo di un milione di euro. Per lui, fu il primo di sei anni pieni di gloria (anche in nazionale), culminati nel 2021 con uno scudetto. Ed è qui che entra in gioco il fiuto di Paolo Maldini che due anni fa per 15,3 milioni riuscì a strapparlo alla concorrenza, portandolo alla corte di Pioli orfano di Gigio, ingolosito dall'ingaggio sibaritico del Psg. Così ricorda in un articolo Il Giornale. Un affare tecnico ed economico La storia recente ha dimostrato come il vero affare lo abbia fatto il, accaparrandosi a una cifra più che conveniente ...

