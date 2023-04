Milan-Leao | l’agente Mendes frena per il rinnovo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - CorSport : Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan… - sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - CalcioNews24 : Le ultime sul rinnovo di #Leao ?? - Maldi___ : RT @FCIM1908Arjel: @marifcinter Questa è la pura verita. Però ce un però. Il Milan non è e non vale l'Inter. Lo scudetto lha perso l'Inter… -

In casasi guarda anche ai rinnovi die Maignan dopo quelli di Giroud e a quello di Di Maria per la Juve legato a doppio filo ai risultati di campo e fuori dal campo. Proprio la sentenza ...Non sono alibi di circostanza, in video veritas, mettendoci assieme un bel po' di casi (assai) sospetti e restando disorientati () mentreporta via il piedino ed il pallone a Lozano . "C'è ...... tra Inter e, chi è favorito in semifinale di Champions League Da una parte Onana , Lautaro e l'ex avvelenato Calhanoglu , dall'altra Maignan , Giroud e. A confronto due tecnici, Simone ...

Adriano Galliani lo battezzò habitat naturale del Milan, documentato dalle 7 Champions collezionate e dalle finali disputate (11). Col passare degli anni (addirittura 16 sono trascorsi dalla precedent ...Blog Calciomercato.com: Dal giorno dei sorteggi si narrava di una storia già scritta, da raccontare ai posteri. Dal finale annunciato senza sorprese. Invece dopo due belle ...