Milan, la dolce statistica europea che fa sorridere in Via Aldo Rossi (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Milan sta vivendo una stagione sotto le attese in campionato. Ma in Europa vola. E non vale soltanto per i ragazzi di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilsta vivendo una stagione sotto le attese in campionato. Ma in Europa vola. E non vale soltanto per i ragazzi di Stefano Pioli

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, la dolce statistica europea che fa sorridere in Via Aldo Rossi - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Luxgraph : Diletta Leotta, dolce attesa e Lillo-mood. Ma quei commenti rovinano tutto - domenicoros : RT @designboom: limonaia a milano: antonio aricò shows dolce & gabbana casa collection in greenhouse oasis. - DanielsH796 : Questa mattina sono andato a correre con il mio compare Milan Corner, abbiamo incontrato un orso bruno marsicano mo… - Dolce_Globo : RT @SimoneCristao: Per la serie: la #ChampionsLeague ti fa bello (e ricco)... Con il passaggio del turno di ieri il #Milan ha già sfondato… -