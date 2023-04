Milan-Inter, perché stavolta non potrà finire con un doppio pareggio (Di giovedì 20 aprile 2023) Rispetto al 2003, quando il Milan ottenne la finale grazie all'1-1 della gara di ritorno, in questa occasione si finirebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori: ecco cosa è cambiato nel regolamento Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Rispetto al 2003, quando ilottenne la finale grazie all'1-1 della gara di ritorno, in questa occasione sibbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori: ecco cosa è cambiato nel regolamento

