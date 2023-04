Milan-Inter per la Champions: quanto vale la semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan e Inter incroceranno ancora una volta i loro cammini in questa stagione. Dopo il successo in campionato dell’andata dei rossoneri (3-2) e il doppio successo dei nerazzurri tra ritorno e Supercoppa, il derby della Madonnina sarà l’euroderby di Champions League, una semifinale dal gusto tutto italiano che manderà una delle due squadre di Milano in finale, dove ad attenderla ci sarà una tra Real Madrid e Manchester City. Una sfida europea in semifinale che torna 18 anni dopo l’ultima volta che, anche in quel caso forse per scherzo del destino, vide una Milanese sbarcare in finale a Istanbul, proprio dove verrà giocata quella del 2023. Ma quanto vale questa semifinale per i due club? Milan, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 aprile 2023)incroceranno ancora una volta i loro cammini in questa stagione. Dopo il successo in campionato dell’andata dei rossoneri (3-2) e il doppio successo dei nerazzurri tra ritorno e Supercoppa, il derby della Madonnina sarà l’euroderby diLeague, unadal gusto tutto italiano che manderà una delle due squadre dio in finale, dove ad attenderla ci sarà una tra Real Madrid e Manchester City. Una sfida europea inche torna 18 anni dopo l’ultima volta che, anche in quel caso forse per scherzo del destino, vide unaese sbarcare in finale a Istanbul, proprio dove verrà giocata quella del 2023. Maquestaper i due club?, ...

