Milan-Inter, le date delle due gare e dove vederle in tv e streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan-Inter si giocheranno un posto in finale di Champions League dopo aver eliminato Napoli e Benfica. La Uefa ha ufficializzato le date delle... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023)si giocheranno un posto in finale di Champions League dopo aver eliminato Napoli e Benfica. La Uefa ha ufficializzato le...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - D_Codino10 : RT @juve_belgique: Napoli : champion d'Italie Inter : demi-finale de C1 Milan : demi-finale de C1 Juventus ; - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Steven #Zhang a Prime: “Il derby col #Milan in semifinale una doppia rivincita per la storia e per l’anno scorso. Lasciare… -