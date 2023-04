Milan-Inter, le date delle due gare e dove vederle in tv e streaming | Champions League (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-20 00:17:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Milan-Inter si giocheranno un posto in finale di Champions League dopo aver eliminato Napoli e Benfica. La Uefa ha ufficializzato le date delle semifinali. LE date – La partita d’andata sarà Milan-Inter e si giocherà mercoledì 10 maggio, mentre il ritorno è in programma martedì 16 maggio. Entrambe le partite si disputeranno alle 21. Contestualmente, si conoscono anche le date dell’altra semifinale: Real Madrid-Manchester City al Santiago Bernabeu martedì 9 maggio, il ritorno all’Etihad Stadium mercoledì 17 maggio. dove vederle – dove ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-20 00:17:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:si giocheranno un posto in finale didopo aver eliminato Napoli e Benfica. La Uefa ha ufficializzato lesemifinali. LE– La partita d’andata saràe si giocherà mercoledì 10 maggio, mentre il ritorno è in programma martedì 16 maggio. Entrambe le partite si disputeranno alle 21. Contestualmente, si conoscono anche ledell’altra semifinale: Real Madrid-Manchester City al Santiago Bernabeu martedì 9 maggio, il ritorno all’Etihad Stadium mercoledì 17 maggio....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - LagioiafraUsa : RT @RadioRossonera: #Milan-#Inter la semifinale di #ChampionsLeague Ecco quando si gioca: chi per primo in casa? ?? - FCIM1908Arjel : @marifcinter Questa è la pura verita. Però ce un però. Il Milan non è e non vale l'Inter. Lo scudetto lha perso l'… -