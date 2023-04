Milan-Inter | i rossoneri giocano l’andata in casa Non c’è la regola dei gol in trasferta come nel 2003

(Di giovedì 20 aprile 2023) Giocherà inilnegli altri precedenti in Champions League. Un fattore risultato decisivo nel, quando i gol inpermisero aidi accedere alla finale poi vinta contro la Juventus. Oggi, però, la Uefa ha cambiato ilmento: senza la validità doppia dei gol segnati fuori, a fare la differenza sarà solo la diversa distribuzione dei biglietti e, di conseguenza, ambientale. Il doppio pareggio del, primo derby della Madonnina in Champions League, era infatti stato deciso proprio da una rete segnata “in” da Andriy Shevchenko. Uno scenario che in questa stagione non si potrà ripetere: la parità nel punteggio aggregato, infatti, porterà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carra23 : Inter-nazion-ale ?????? @MicahRichards ???? @RafaeLeao7 ???????? #ChampionsLeague #Milan - OptaPaolo : 1 - Milan e Inter si affronteranno 5 volte in una singola stagione per la prima volta nella storia. Derby. #UCL… - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - adriano_cavagna : RT @paolobertolucci: In vista del derby europeo sia pur con malcelata soddisfazione l napoletani tiferanno Inter e gli juventini Milan - DavideChiabrera : RT @theMilanZone_: ?? #ChampionsLeague: il #Milan conta un guadagno di 116 mln,tra incassi Uefa e botteghino. Contro l'Inter si può superare… -

...(Real Madrid) " 10 punti Kevin De Bruyne (Man City) " 8 punti Nicolò Barella () " 8 punti Fredrik Aursnes (Benfica) " 8 punti Attaccanti Lautaro Martínez () " 12 punti Rafael Leão () " ...Eventi che solitamente si verificano una volta nella vita. E già può ritenersi sportivamente fortunato chi vive in questa epoca in cuisi sfidano in una rovente doppia semifinale di Champions League per la seconda volta dopo il precedente di vent'anni fa. Era quindi prevedibile la mobilitazione di massa dei tifosi delle ...Commenta per primo Il clima da euroderby inizia già a scaldarsi. Mancano ancora tre settimane al primo atto della semifinale di Champions League traedma per qualcuno dei protagonisti la grande attesa inizia a farsi sentire. Tra di loro c'è sicuramente Hakan Calhanoglu , che ha indossato la maglia rossonera dal 2017 al 2021 e che ...

Il derby di Milano rimette a posto i conti con la storia La Gazzetta dello Sport

Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, è intervenuto alla tv ufficiale del club nerazzurro commentando anche la possibilità di superare il Milan in semifinale di Champions: "Abbiamo meritato questa ...La Champions League vedrà sicuramente una squadra italiana in finale. Inter e Milan si sfideranno a maggio per scrivere il proprio nome sul biglietto aereo per Istanbul, dove si svolgerà l’ultimo atto ...