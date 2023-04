Milan-Inter, Fontana: «Grande orgoglio per la Lombardia» (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, sul derby in semifinale di Champions tra Milan ed Inter Di seguito le parole di Attilio Fontana su Milan-Inter. LE PAROLE – «Il derby come semifinale di Champions League per tutti gli appassionati di calcio è qualcosa di fantastico. Ho ben presente come tutti i tifosi siano già in trepidazione. Milano e la Lombardia che ha due squadre tra le quattro migliori d’Europa, insieme a ‘colossi’ come Real Madrid e Manchester City». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Attilio, presidente della regione, sul derby in semifinale di Champions traedDi seguito le parole di Attiliosu. LE PAROLE – «Il derby come semifinale di Champions League per tutti gli appassionati di calcio è qualcosa di fantastico. Ho ben presente come tutti i tifosi siano già in trepidazione.o e lache ha due squadre tra le quattro migliori d’Europa, insieme a ‘colossi’ come Real Madrid e Manchester City». L'articolo proviene da Calcio News 24.

