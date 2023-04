Milan-Inter, a oggi diretta solo streaming. Ma possibile una novità (Di giovedì 20 aprile 2023) Il derby Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League (vedi calendario), andrà soltanto in streaming. Almeno per il momento, perché in realtà c’è una delibera che parla di trasmissione in chiaro. LA diretta – Per il derby Milan-Inter di mercoledì 10 maggio la certezza è che sarà trasmesso su Amazon Prime Video, in streaming. Al momento in esclusiva, perché la piattaforma detiene la prima scelta del mercoledì in esclusiva, ma c’è una possibilità che ci siano sviluppi. La delibera 131-12-CONS dell’AGCOM stabilisce – da anni – che le semifinali delle coppe europee (Champions League inclusa) che vedono protagoniste squadre italiane debbano essere trasmesse in chiaro, in quanto eventi di particolare rilevanza per l’Italia. Un regolamento fatto ben prima ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Il derby, andata delle semifinali di Champions League (vedi calendario), andrà soltanto in. Almeno per il momento, perché in realtà c’è una delibera che parla di trasmissione in chiaro. LA– Per il derbydi mercoledì 10 maggio la certezza è che sarà trasmesso su Amazon Prime Video, in. Al momento in esclusiva, perché la piattaforma detiene la prima scelta del mercoledì in esclusiva, ma c’è una possibilità che ci siano sviluppi. La delibera 131-12-CONS dell’AGCOM stabilisce – da anni – che le semifinali delle coppe europee (Champions League inclusa) che vedono protagoniste squadre italiane debbano essere trasmesse in chiaro, in quanto eventi di particolare rilevanza per l’Italia. Un regolamento fatto ben prima ...

