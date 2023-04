Milan | Ibrahimovic torna in gruppo 28 giorni dopo l’infortunio

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il ritorno di Zlatan. L’attaccante svedese èto ad allenarsi con il28dalmuscolare che aveva accusato in ritiro con la propria Nazionale. Potrebbe quindire a far parte della formazione rossonera in questo finale di stagione. SportFace.

... Inter ee questo lo ha portato a diventare ambito anche dalle aziende che volevano utilizzare la sua immagine per farsi pubblicità. Zlatan...Dopo aver eliminato il Napoli ai quarti di Champions League , ilpuò sognare in grande. La squadra di Pioli in semifinale troverà l'Inter , fresca di passaggio ... Zlatan...Ha vinto titoli con tutti i suoi club, dall'Ajax alla Juventus , dall'Inter al Psg fino aldove solo lo scorso anno ha contribuito alla vittoria dello scudetto ma su Zlatanresta la maledizione della Champions. Lo svedese ha giocato in tanti top - club ma non è riuscito ...

Milan, Ibrahimovic senza medaglia in caso di vittoria della Champions: il motivo Corriere dello Sport

Buone notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic si è allenato in gruppo Arrivano buone notizie da Milanello dopo l'allenamento pomeridiano dei rossoneri nella giornata di giovedì 20 aprile. Zlatan Ibr ...