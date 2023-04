Milan | Giroud | “Ho già vinto la Champions da outsider Leao è devastante”

L'attaccante delOlivierall'Equipe ha descritto le sue sensazioni durante e dopo la partita contro il Napoli, che ha permesso ai rossoneri di arrivare in semifinale di Champions League. "Dopo il rigore ..., UFFICIALE:rinnova: 'Mi sento ogni giorno milanista'. Tutti i dettagli L'IDENTIKIT - Ilè consapevole che la scelta sul nuovo numero 9 sarà tanto delicata sia da un punto di vista ...Commenta per primo L'attaccante delOlivierha parlato all' Equipe dopo il rinnovo coi rossoneri e la qualificazione alle semifinali di Champions: 'Dopo il rigore ero un po' scosso. Ma sono rimasto concentrato, sapevo che ...

Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Leao, Giroud e Maignan: gioia e rinnovi" Milan News

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato all'Equipe dopo il rinnovo coi rossoneri e la qualificazione alle semifinali di Champions: “Dopo il rigore ero un po' scosso. Ma sono rimasto concentra ...Alessandro Bonan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport parlando anche di Olivier Giroud: "Giroud ha il carisma per guidare i compagni e raddrizzare una barca che va in ...