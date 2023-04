Milan, dopo la gioia Champions resta un (grosso) problema (Di giovedì 20 aprile 2023) Rafael Leao è forse il giocatore più importante della Serie A al momento. Il passaggio del turno in Champions League, e la qualificazione alla semifinale, è in buona parte frutto del suo talento. L’1-0 della gara di andata, ma anche l’1-1 del ritorno sono state condotte in modo magistrale dall’esterno del Milan. Il portoghese si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 aprile 2023) Rafael Leao è forse il giocatore più importante della Serie A al momento. Il passaggio del turno inLeague, e la qualificazione alla semifinale, è in buona parte frutto del suo talento. L’1-0 della gara di andata, ma anche l’1-1 del ritorno sono state condotte in modo magistrale dall’esterno del. Il portoghese si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - AntoVitiello : #Giroud dopo il rinnovo fino al 2024 con il #Milan: 'Mi sento ogni giorno milanista. Sono molto felice. È il modo m… - CB_Ignoranza : Dopo 18 lunghissimi anni, la Serie A torna dove merita di stare, a contendersi la Champions. Stavolta niente ricord… - Ibrahimano_81 : @sonoaffarimiei_ Caccabria non giocava una partita così incredibile da 5 anni (Roma Milan 2018) Dopo 5 anni ho rivi… - YuriyMatevosov : RT @marifcinter: INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in totale contr… -