Milan, buone notizie per Pioli: Ibrahimovic torna in gruppo Calciomercato.com

Buone notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic si è allenato in gruppo Arrivano buone notizie da Milanello dopo l'allenamento pomeridiano dei rossoneri nella giornata di giovedì 20 aprile. Zlatan Ibr ...La febbre derby per la doppia sfida di Champions con l'Inter è già iniziata ieri sera, dal fischio finale della gara tra i nerazurri e il Benfica che dopo 20 anni metterà Milan e Inter una ... In ...