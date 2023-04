Migranti: Tajani, 'Ue inizia a capire che deve essere più solidale' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "C'è una situazione di grande difficoltà a causa dell'incremento dell'immigrazione irregolare da Tunisia e Libia: dalla Tunisia è aumentata di oltre il 100%. Purtroppo arrivano tutti in Italia, l'Ue finora non è stata sufficientemente solidale con noi, ora cominciano a capire che serve essere più solidali, perché queste persone non restano a Lampedusa. Ecco perché noi abbiamo cercato di inasprire le norme sull'immigrazione". Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Esteri Antonio Tajani, ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4. Il ministro ha spiegato che lunedì, al Consiglio Affari Esteri, esprimento l'auspicio che ci sia un'azione finanziaria dall'Ue nei confronti della Tunisia". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "C'è una situazione di grande difficoltà a causa dell'incremento dell'immigrazione irregolare da Tunisia e Libia: dalla Tunisia è aumentata di oltre il 100%. Purtroppo arrivano tutti in Italia, l'Ue finora non è stata sufficientementecon noi, ora cominciano ache servepiù solidali, perché queste persone non restano a Lampedusa. Ecco perché noi abbiamo cercato di inasprire le norme sull'immigrazione". Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Esteri Antonio, ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4. Il ministro ha spiegato che lunedì, al Consiglio Affari Esteri, esprimento l'auspicio che ci sia un'azione finanziaria dall'Ue nei confronti della Tunisia".

