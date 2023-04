Migranti: Schlein, 'contraddizioni maggioranza, dl clamoroso passo indietro' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto una discussione anche aspra in questi giorni, ringrazio per la battaglia fatta e per le contraddizioni nella maggioranza che hanno fatto emergere" come sulla protezione speciale "perchè le contraddizioni emergono quando vai avanti" con misure ideologiche e non strutturali. Così Elly Schlein in Direzione. Il dl Migranti è "un passo indietro clamoroso sull'accoglienza diffusa che è l'unica, come hanno sottolineato i nostri sindaci, che garantisce inclusione". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto una discussione anche aspra in questi giorni, ringrazio per la battaglia fatta e per lenellache hanno fatto emergere" come sulla protezione speciale "perchè leemergono quando vai avanti" con misure ideologiche e non strutturali. Così Ellyin Direzione. Il dlè "unsull'accoglienza diffusa che è l'unica, come hanno sottolineato i nostri sindaci, che garantisce inclusione".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Migranti e 'sostituzione etnica'. La sinistra grida allo scandalo per #Lollobrigida . Ma chi ha ragione? L'ottimo… - RaiNews : 'Noi ci opporremo a queste norme ingiuste e faremo le nostre proposte alternative per politiche migratorie che sian… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ora i danneggiati dal vaccino fanno causa a Speranza e Aifa ??? Sui migranti il Pd sgambetta i su… - ADM_assdemxmi : RT @AgenziaVISTA: Schlein: Con Decreto Cutro si porta il modello ungherese in Italia #migranti #cutro #schlein - BrigidaT5 : RT @ilgiornale: La segretaria del Partito Democratico ha indetto finalmente una conferenza stampa per presentare le sue proposte alternativ… -