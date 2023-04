Migranti, la maggioranza cambia (e approva) la norma sulla protezione speciale (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - L'ultima modifica agli emendamenti al dl Migranti è arrivata per evitare che vengano violati i trattati internazionali: la maggioranza ha deciso di sopprimere un comma dell'emendamento concordato nei giorni scorsi sulla protezione speciale che avrebbe avuto effetto sulla legislazione internazionale riguardo la tutela dei diritti umani. Lo stop è arrivato perché l'emendamento non avrebbe passato il vaglio costituzionale. Poi in serata è arrivato il via libera del Senato all'emendamento sulla protezione speciale della maggioranza. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra il Colle e palazzo Chigi per far notare che l'eliminazione del rispetto dei trattati internazionali sarebbe stato un nodo insormontabile. In ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - L'ultima modifica agli emendamenti al dlè arrivata per evitare che vengano violati i trattati internazionali: laha deciso di sopprimere un comma dell'emendamento concordato nei giorni scorsiche avrebbe avuto effettolegislazione internazionale riguardo la tutela dei diritti umani. Lo stop è arrivato perché l'emendamento non avrebbe passato il vaglio costituzionale. Poi in serata è arrivato il via libera del Senato all'emendamentodella. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra il Colle e palazzo Chigi per far notare che l'eliminazione del rispetto dei trattati internazionali sarebbe stato un nodo insormontabile. In ...

