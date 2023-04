Migranti, il ruolo dell'immigrazione a livello economico e demografico in Italia (Di giovedì 20 aprile 2023) Sul fronte del lavoro, il Decreto flussi nel 2023 prevede che ci siano quasi 83mila posti disponibili, ma le richieste nel click day sono state 240mila. Il saldo migratorio nel 2022 è stato di +229mila persone. Di questi dati e, dei risvolti delle migrazioni nel nostro Paese, si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, del 19 aprile Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 aprile 2023) Sul fronte del lavoro, il Decreto flussi nel 2023 prevede che ci siano quasi 83mila posti disponibili, ma le richieste nel click day sono state 240mila. Il saldo migratorio nel 2022 è stato di +229mila persone. Di questi dati e, dei risvoltie migrazioni nel nostro Paese, si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, del 19 aprile

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Migranti, il ruolo dell'immigrazione a livello economico e demografico in Italia - AndreaG49902360 : @monfeliangelo Perché farlo?... Come entrerà in Italia la roba? Poi ci sarebbero festini? E monopolio della mafia e… - fondazionemach : Gli alberi migranti del progetto @alptrees_AS approdano al Trento Film Festival. Il docufilm realizzato da… - paviaunotv : 3 MINUTI - I MIGRANTI E IL PD NEL RUOLO DI OPPOSIZIONE - FeliciOria94049 : RT @pasqual94455365: @Mov5Stelle @VGjondrekaj @DoBevilacqua Il movimento deve accettare il suo ruolo e spazio politico.. non può accettare… -